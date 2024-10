Il Carpi atteso sul campo della Pianese. I biancorossi sono in cerca di conferme

La trasferta delle possibili conferme porta oggi (17,30) il Carpi sulle alture di Piancastagnaio, 772 metri sul livello del mare e 4mila abitanti ai margini sud della Toscana, per sfidare la Pianese, piccolo miracolo calcistico contro cui la squadra di Serpini cerca per la prima volta in stagione di infilare due vittorie di fila. Uno scontro diretto (toscani a -1) che arriva dopo il successo sul Pontedera. "Sarebbe bello dare continuità – spiega il tecnico – ma giocando come col Pontedera sarà difficile ripetere i tre punti. La Pianese in casa parte forte, se le gare finissero al 45’ avrebbe 17 punti. Corre molto, è organizzata e con idee, servirà il miglior Carpi. Dovremo essere aggressivi e prenderli altissimi per non farli respirare". Il tecnico, Cortesi a parte è al completo. "Non giocherà la stessa squadra di domenica scorsa – spiega – e mi aspetto che cominciamo forte da subito. Mignani? E’ un giocatore forte, ma con Rossini e Zagnoni penso che troverà filo da torcere".

Programma. La 9^ giornata: Lucchese-Sestri L. 0-0, Pontedera-Torres 2-3, Perugia-Entella 0-1, oggi 12,30 Campobasso-Spal, 15 Legnago-Gubbio, 17,30 Arezzo-Rimini, Pianese-Carpi, Vis Pesaro-Pineto e 20,45 Ternana-Ascoli, rinv. 21/11 Pescara-Milan U23. Clas. Pescara ed Entella 20, Torres 18, Ternana 17, Arezzo 15, Gubbio 12, Rimini, Campobasso, Lucchese e Vis Pesaro 11, Carpi e Perugia 10, Sestri L. e Pianese 9, Ascoli 8, Pontedera, Pineto e Spal (-3) 7, Milan U23 6, Legnago 3. DAL CAMPO. Serpini ha annunciato cambi, possibile che siano davanti con Stanzani e Gerbi in vantaggio su Puletto e Sall, unico assente Cortesi. Nei toscani out Capanni, Frey, Stefano Reali, Sorrentino e Spinosa, tonano Barbetti, Remy e Da Pozzo, convocati i Primavera Nicastro e Pallante.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli; Falleni, Mastropietro; Mignani. A disp. Filippis, A. Reali, Indragoli, Remy, Barbetti, Colombo, Da Pozzo, Nicastro, Odjer, Papini, Pallante. All. Prosperi. CARPI (4-3-1-2): 4-3-1-2 Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca; Contiliano, Mandelli, Forapani; Stanzani; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Verza, Mazzali, Cecotti, Panelli, Amayah, Figoli, Nardi, Puletto, Sereni, Sall. All. Serpini Arbitro: Rispoli di Locri

Davide Setti