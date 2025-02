Il Carpi oggi a Pontedera: "Crocevia determinante"

"Pontedera è un crocevia determinante per la nostra stagione". Cristian Serpini fotografa così la trasferta che oggi alle 17,30 porta il Carpi in Toscana. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare hanno rallentato la marcia dei biancorossi, a ancora a +3 sui playout e come prima di Legnago e Sestri il tecnico sottolinea il valore della gara. "Siamo equidistanti da playoff e playout – spiega - e questa gara può determinare un passo in avanti o il rischio di essere risucchiati, non va sbagliato l’approccio, come accaduto alcune volte, pretendo il massimo dai ragazzi". Il Carpi ha segnato un solo gol su azione nelle ultime 7 gare e affronta un avversario lanciato da 3 successi di fila. "E’ vero – prosegue - l’attacco da un po’ non segna ma penso che col Pontedera ripartiremo proprio dai gol dell’attacco. Loro sono una squadra che con Menichini concede poco, equilibrata e capace di fare grandi risultati. Per noi inizia un campionato nuovo, ce la dobbiamo andare a giocare alla pari con l’entusiasmo di fare bene". Torna dopo 2 mesi Mandelli per uno spezzone. "Cortesi, Fossati e Mandelli stanno tutti bene, possiamo fare scelte tecniche valutando che Mandelli è fuori da 2 mesi. Formazione? Ho qualche dubbio dovuto al fatto che tanti giocatori meriterebbero di giocare".

Programma. L’8^ di ritorno si è aperta ieri sera con Gubbio-Pineto, oggi (15) Pianese-Milan U23, (17,30) Pontedera-Carpi, Vis Pesaro-Sestri, domani (15) Arezzo-Torres, Legnago-Entella, (17,30) Spal-Rimini, (19,30) Campobasso-Ternana, lunedì (20,30) Pescara-Ascoli, Luchese-Perugia. Classifica: Entella 57, Ternana (-2) 54, Torres 50, Vis Pesaro 48, Pescara 47, Arezzo 40, Pineto e Pianese 38, Rimini (-2) 34, Pontedera 33, Gubbio 31, Ascoli 30, Carpi e Perugia 29, Campobasso 27, Lucchese 26, Spal (-3) 24, Milan U23 22, Sestri 18, Legnago 15.

Dal campo. Senza Forapani, Tcheuna, Contiliano e Visani, tornano Cecotti e Mandelli fra i convocati: rispetto al Pescara torna Sorzi in porta e Campagna in mediana, ballottaggio Amayah-Figoli. Nei toscani ko Tantalocchi, tronano da squalifica Vitali e Martinelli.

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti, Pretato, Moretti, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Corona. A disp. Vanzini, Vivoli, Martinelli, Espeche, Maggini, Migliardi, Pietra, Van Ransbeeck, Sarpa, Gaddini, Lipari, Italeng. All. Menichini.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Campagna, Puletto, Figoli; Cortesi; Sall, Gerbi. A disp. Theiner, Lorenzi, Verza, Cecotti, Calanca, Mazzoni, Mandelli, Amayah, Casarini, Stanzani, Saporetti, Fossati, Petito. All. Serpini. Arbitro: Esposito di Napoli

Davide Setti