Il centro commerciale ’La Rotonda’ anticipa la Pasqua. Consegnate le uova ai bambini ricoverati al Policlinico

In questo periodo che anticipa la Pasqua il Centro Commerciale La Rotonda ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico del Policlinico di Modena, portando un momento di svago insieme alla mascotte Richie, beniamina dei più piccoli. La Rotonda, in collaborazione con Spazio Conad, ha distribuito uova di cioccolato regalando così un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà. "La Pasqua è una festa di rinascita e speranza, e non c’è nulla di più gratificante che condividere questo spirito con chi sta facendo un percorso di guarigione, soprattutto quando si tratta di bambini – ha dichiarato Andrea Rizzo, direttore del Centro Commerciale – Ci auguriamo che questo piccolo gesto possa contribuire a portare un po’ di serenità e conforto". Con questa iniziativa il Centro Commerciale La Rotonda ha voluto esprimere anche la sua sincera gratitudine al personale medico e infermieristico del Policlinico di Modena per l’impegno e la dedizione nel fornire cure di qualità ai bambini del reparto.