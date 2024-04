"Il centro di Concordia luogo del cuore per il Fai"

Il centro storico di Concordia, con i suoi portici tipicamente padani, ma soprattutto con il suo caratteristico e unico sviluppo a lisca di pesce adagiato sulla sponda destra del Secchia, costellato da una serie di ampi cortili interni che si nascondono tra le vie Pace e via Don Minzoni, oggi appare ancora un corpo ferito e amputato dai danni provocati dal sisma del 2012. A dodici anni da quel tragico evento, sta attraversando una fase di grande trasformazione. L’intento è restituire valore al centro storico con la creazione di nuovi spazi sociali e il completamento della ricostruzione pubblica, che per ora – relativamente al centro – è limitata alla riapertura – pur importante – del Teatro del Popolo, mentre si attende la conclusione del cantiere per il ripristino di Palazzo Corbelli, l’ex municipio.

Questa sua peculiarità ha fatto sì che il centro storico oggi risulti candidato a "Luogo del cuore Fai 2024", la campagna del Fondo Ambiente Italiano pensata per sensibilizzare il valore del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico del nostro Paese. A volere più di tutti questa candidatura è stata la Proloco Concordia, che ha lanciato l’idea nei scorsi durante un convegno promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare i "luoghi" di particolare interesse ambientale e paesaggistico del territorio.

"Nel 2024 festeggiamo – ha spiegato a nome della Proloco Alice Gattamorta – il decimo anno di attività dell’Associazione e in questa occasione speciale siamo orgogliosi di annunciare la candidatura di Concordia come Luogo del Cuore FAI. Il Fondo Ambiente Italiano è una pietra miliare nella conservazione del patrimonio culturale e naturale del nostro Paese. Per questo motivo proponiamo il nostro intero centro a questa iniziativa, la cui candidatura non è solo un onore, ma anche una sfida entusiasmante e un’opportunità unica per il paese, perché è importante custodire la nostra storia, ma è fondamentale uno sguardo al futuro, valorizzando il nostro patrimonio culturale naturale.

Per realizzare questo sogno, abbiamo pianificato una serie di iniziative volte a promuovere la candidatura di Concordia. Tuttavia, per avere successo, abbiamo bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti: soci, volontari e tutti coloro che amano e si impegnano per il benessere del nostro centro storico, poiché sarà fondamentale la raccolta di firme per assicurare a Concordia un posto di rilievo in questa competizione".

Alberto Greco