Il centro diventa un set. Gli studenti come registi premiati dal Giffoni

In questi giorni le strade della città si sono trasformate in un set a cielo aperto. Due troupe di ragazzi dai 14 ai 19 anni degli istituti Venturi e Cattaneo Deledda, affiancate dal team del Giffoni Film Festival hanno realizzato i due corti vincitori del contest Giffoni a Modena – il centro storico ideato e promosso da Modenamoremio in collaborazione proprio con il centro, con il patrocinio del Comune e il contributo della Camera di Commercio. Quattro giorni di riprese negli angoli più suggestivi della città e in quegli angoli da far vedere sotto una luce diversa.

I due soggetti vincitori sono il ’Rumore del vento’ e ’Il peso di una scelta’. Il primo è un’idea di: Alessio Esposito, Julienne Eyo, Bryan Filipi, Matteo Mancuso, Sofia Negro, Christab Nketia, Nicolò Timperio, Lucia Tonelli, dell’Istituto Venturi. Gli autori de ’Il peso di una scelta’ sono: di Gaia Matrella, Zade Vitrina, Sofia Zaru e Sabrin Mizouri, studentesse dell’Istituto Cattaneo Deledda. I ragazzi degli istituti modenesi nei mesi scorsi hanno fatto un corso online di cinque lezioni online con gli esperti del Giffoni Film Festival ideato e diretto da Claudio Gubitosi.

Lunedì sono stati fatti i casting, poi al via le riprese con gli studenti diventati parte attiva di tutte le fasi, qualcuno è diventato attore, chi segretaria di edizione, fotografo di scena, ciacchista o truccatrice. Oggi verranno curati gli ultimi dettagli, e gli studenti degli istituti Venturi e Cattaneo Deledda potranno vedere finalmente la loro opera. Domani ore 9.30 alla sala Truffaut verranno proiettati i due corti prodotti da Giffoni, poi verranno presentati altri tre prodotti che hanno partecipato alla sezione 2. Poi ci sarà la premiazione dei giovani artisti esordienti.

Senza dimenticare che nel mese di luglio la cerimonia verrà ripetuta a Giffoni Valle Piana nel corso della 55a edizione del Giffoni Film Festival. L’intera iniziativa è stata resa possibile dal sostegno di Bper Banca e RS&C e alla collaborazione di prestigiosi partner come il Cineporto dell’Emilia-Romagna-Scarabeo, OpenLab Laboratorio aperto di Modena, QN/Resto del Carlino e Trc.