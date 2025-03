Il Circo Zoé presenta ’Naufragata’. Regalo di compleanno al Carani

Per festeggiare il primo compleanno dalla sua riapertura, il teatro Carani di Sassuolo oggi ci invita a sognare. Dopo la visita guidata del mattino, alle 17 Circo Zoé, compagnia italo francese di circo contemporaneo, presenterà ’Naufragata’ (foto), come un viaggio fra l’immaginazione e la realtà, dove la scena si trasforma in un mare in tempesta per l’arrivo di un bastimento carico di poesia. Al ritmo dei tamburi e sulle note della fisarmonica, l’equipaggio di questa nave volteggia creando figure acrobatiche ed emozioni: "Il movimento perpetuo e l’assenza di un vero approdo – spiegano i circensi – diventano metafora di un’arte che vive di cambiamento, di energia e di libertà". Fondata nel 2012, la compagnia Circo Zoé nasce dal desiderio di un gruppo di artisti di esplorare il circo come forma d’arte indipendente, popolare e itinerante: acrobati, musicisti e performer combinano l’energia del circo con la potenza della musica dal vivo, creando spettacoli di grande impatto visivo.

