Il Comune acquista l’area Fossoli: "L’obiettivo è la riqualificazione"

Il Comune ha acquisito le aree della zona autotrasportatori a Fossoli, che dal 2008 erano di proprietà di Unieco Società Cooperativa, e il cui fallimento, avvenuto nel 2017, aveva lasciato incompiute alcune opere di urbanizzazione. Con questo passaggio, l’Ente comunale diventa così proprietario di un’area di quasi 28.000 metri quadri, che è costituita da sede stradale e marciapiedi, aiuole e spazi di verde pubblico, nonché da tre cabine di trasformazione della corrente elettrica.

"Questa zona è sempre stata attenzionata dall’Amministrazione per quanto riguarda la manutenzione e la gestione di alcuni episodi di degrado che l’hanno interessata negli anni - afferma l’assessore al Patrimonio e lavori pubblici Paolo Malvezzi -. Questo che è stato compiuto è il primo passo per procedere al completamento del manto stradale e delle opere che non sono state terminate a causa del fallimento della società, grazie alla escussione della garanzia fideiussoria".

Prosegue poi sul punto l’assessore Malvezzi: "Metteremo in campo un intervento di riqualificazione dell’area, per migliorare la qualità e vivibilità di questi spazi per chi la utilizza come area di sosta e per le aziende che vi insistono intorno, con le quali vogliamo riunirci per valutare le diverse possibilità".

m.s.c.