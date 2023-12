Il concorso per ridurre i rifiuti

#Abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dai Comuni per coinvolgere le comunità in azioni finalizzate alla cura dell’ambiente, ha premiato i primi tre vincitori. Due progetti sono stati presentati da realtà fioranesi, l’altro da un’associazione di Sassuolo: tratto comune, nelle loro peculiarità, la riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio e al contrasto all’abbandono ‘selvaggio’. I progetti premiati sono ‘Green Sport for Community’ del Volley Sassuolo ASD, ‘Plogging in città’ della Coop Don Bosco di Fiorano e ‘Arci Modena per l’Ambiente’, del circolo fioranese ‘Nuraghe’.