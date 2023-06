Il filmato rivela: forse è scivolato prima del tuffo

"Ehi sei impazzito? Stai attento bro". Sono state queste le ultime parole pronunciate dal migliore amico del 18enne Yahya Hkimi (foto) prima che lo studente venisse inghiottito dalle acque del Secchia. Nel video, girato proprio dall’amico del giovane emerge chiaramente la preoccupazione dello stesso mentre Yahya è in piedi davanti alla piccola cascata, ovvero a quell’opera idraulica pericolosissima in cui pochi attimi dopo precipita. Yahya cerca di sedersi sul cemento per prepararsi al tuffo ma la corrente lo trascina all’improvviso. Le ricerche sono iniziate subito mercoledì e sono ancora in corso: la speranza dei genitori del 18enne è quella che l’adorato figlio possa essersi salvato, magari restando aggrappato a qualche pianta. Purtroppo, nonostante il fiume sia stato prosciugato e le ricerche siano proseguite ininterrottamente anche con elicottero, droni e gommoni di Yahya ancora nessuna traccia.