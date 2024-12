Il freddo non ferma la campestre. La Fratellanza la fa da padrona

Freddo e pioggia hanno fatto da cornice al campionato provinciale di corsa campestre 2024, che domenica ha vissuto il suo epilogo con il tradizionale Trofeo Cittadella, alla 52esima edizione. Nella location del Parco Ferrari la gara ideata da Gianni Ferraguti, e organizzata dalla Fratellanza ha visto sfidarsi tanti atleti, dai più piccoli fino ai Master: il maltempo è stato la variabile peggiorativa, rendendo difficoltoso il percorso. Anche quest’anno la competizione complessiva a squadre sorride ai colori gialloblù della Fratellanza, che al termine delle sei prove chiude al primo posto con 2685 punti, davanti ad Atletica Frignano Pavullo, e Polisportiva Castelfranco Emilia: vittoria anche nella graduatoria delle sole categorie giovanili, davanti a Polisportiva Spilambertese, ed Olimpia Vignola, mentre nelle categorie assolute festeggia la Rcm Casinalbo, proprio davanti a Fratellanza e Castelfranco. Alcune assenze per i malanni di stagione, o per le condizioni meteorologiche, hanno determinato cambiamenti significativi alle classifiche finali di alcune categorie, ma in generale i risultati cronometrici sono stati, fatte le debite proporzioni "meteorologiche", interessanti ed incoraggianti per il prosieguo della stagione modenese del cross.