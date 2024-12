Il giallo: Daniela scomparsa nel nulla

Era lo scorso settembre quando Daniela Ruggi, trentuno anni, è scomparsa da Vitriola, frazione di Montefiorino. Da oltre tre mesi, della giovane donna, sembra non esserci più nessuna traccia: a oggi l’unico indagato per sequestro di persona è il 67enne Domenico Lanza, da tutti in paese conosciuto come lo ’Sceriffo’, finito in carcere ma per detenzione illegale di armi clandestine. Nelle ultime settimane, sono state diverse le segnalazioni da parte di alcuni cittadini che dicono di avere visto Daniela a Modena, come nella mensa di Porta Aperta oppure in autostazione, ma il giallo di Montefiorino, tuttora, non si è ancora risolto e continua giorno dopo giorno ad infittirsi.