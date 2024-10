Il Giro d’Italia edizione 2025 farà tappa nella nostra città

La presentazione ufficiale avrà luogo il 21 novembre, ma le prime indiscrezioni sulle tappe del prossimo Giro d’Italia stanno già trapelando. E tra le città che verranno toccate dalla Carovana Rosa ci sarà anche Modena.

E un po’ tutto il territorio tra la nostra città e la provincia reggiana potrà vedere da vicino il passaggio dei corridori: si parla già di un traguardo sotto la Pietra di Bismantova e il giorno successivo un "inchino" ai castelli matildici.

Il percorso della corsa di ciclismo più amata del Paese è comunque ancora in via di definizione e verrà svelato ufficialmente, come detto, tra qualche settimana a Roma, ma c’è una certezza: il 21 maggio l’arrivo di quella che dovrebbe essere l’undicesima tappa, sarà a Castelnovo Monti, nell’Appennino reggiano. La Carovana Rosa partirà dalla Versilia (Camaiore o Viareggio, ancora da stabilire) dopo la prova a cronometro Pisa-Lucca che si susseguirà al giorno di riposo; poi entrerà nel territorio reggiano scollinando sul Passo delle Radici, dirigendosi verso Toano, Carpineti e infine nella capitale dell’Appennino tanto cara a Dante Alighieri. Qui, proprio in questi giorni, sono attesi gli emissari di Mauro Vegni – direttore della kermesse organizzata da Rcs – per sopralluoghi sulle strade e la messa a punto dei dettagli con l’amministrazione locale.

Ma le tappe in realtà sono due: quella del 21 maggio dalla Versilia (Camaiore o Viareggio) a Castelnovo Monti, passando dal Passo delle Radici con ritorno a Toano, Carpineti e arrivo a Castelnuovo.

E il giorno dopo, 22 maggio, il Giro molto probabilmente partirà da Modena, per poi tornare in territorio reggiano a Rossena e Canossa, con discesa a Quattro Castella e virata verso il parmense con direzione Lombardia .

Insomma, dalle prime indiscrezioni sembra che nella nostra città verrà organizzata una partenza di tappa e sarà una grande occasione, per tutto il territorio, per entrare in contatto con uno dei grandi eventi sportivi a livello nazionale.