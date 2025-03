Il Lambrusco ’vola’ . Cantine del territorio protagoniste a Londra

Il Consorzio Tutela Lambrusco insieme alle cantine del territorio si prepara a volare oltre i confini nazionali per presentarsi a stampa, operatori e appassionati in occasione dell’evento ’Lambrusco. A universe of colours, emotions and territories’. L’appuntamento, in programma lunedì 10 marzo a Londra nelle sale del The Royal Horseguards Hotel & One Whitehall Place, rappresenta un’ulteriore tappa dopo un primo banco di assaggio che lo scorso autunno ha visto il Lambrusco protagonista nella stessa città, con ottimi riscontri in termini di presenze e di attenzione da parte delle principali testate di settore del Paese.

Il programma di lunedì intende coinvolgere sia giornalisti e operatori che wine lover. Dopo un primo momento riservato ai professionisti del settore, anche gli appassionati potranno accedere e scoprire così le potenzialità e le diverse espressioni delle bollicine emiliane. A raccontare i vini e le caratteristiche del territorio interverranno direttamente i produttori di Modena e Reggio Emilia. Saranno infatti presenti le cantine Francesco Bellei & C, Bertolani Alfredo, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Gualtieri, Cantina Settecani, Cantina Sociale Formigine Pedemontana, Cantina Ventiventi, Cantine Riunite & CIV, Medici Ermete & Figli e Paltrinieri.

Nel palinsesto di ’Lambrusco. A universe of colours, emotions and territories’ non mancherà lo spazio per una degustazione guidata: una masterclass a cura di Daniele Cernilli, giornalista enogastronomico e direttore della testata Doctorwine.

"Londra è una città molto dinamica e interessata alle novità, con un forte interesse per il mondo delle bollicine", dichiara Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. "L’evento dello scorso autunno ci ha dimostrato che i professionisti del settore sono curiosi ed interessati e questo secondo appuntamento intende offrire un’ulteriore chance per avvicinarsi al nostro mondo. Con questa nuova tappa londinese, il Consorzio conferma il proprio impegno nella valorizzazione e diffusione del Lambrusco a livello internazionale raccontando il percorso di qualità e innovazione intrapreso dalle cantine in questi anni".

Il Consorzio Tutela Lambrusco è dedicato alla tutela di sei DOC del Lambrusco: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Lambrusco di Sorbara DOC, Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC, Modena DOC, Reggiano DOC, Colli di Scandiano e di Canossa DOC. A queste si aggiungono due denominazioni che comprendono vini differenti, Reno DOC e Castelfranco Emilia IGT.