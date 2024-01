"Il logo made in Carpi ci ha rilanciato"

De.Co. ha fatto centro: si tratta della ‘Denominazione Comunale d’Origine’, il marchio di cui si è dotato, nell’estate del 2021, il Comune per tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari, artigianali tradizionali della città, con un logo (il falcone di Re Astolfo, come stilizzato da Marcello Buganza) per distinguere il ‘made in Carpi’. A dicembre scorso la Giunta, accogliendo il parere favorevole dell’apposita Commissione, ha approvato la delibera di conferimento, e i rispettivi ‘disciplinari di produzione’ (ricette) e l’autorizzazione a iscrivere il ‘cotechino crudo’ della storica salumeria Beltrami di via Aldrovandi nell’elenco ufficiale dei prodotti De.C.O.. Ed è stato un vero successo, come spiegano i titolari Stefano Scarparo Beltrami con la moglie Barbara Bossù che hanno rilevato nel 2020 la salumeria aperta negli anni Sessanta: "Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal successo che il nostro ‘cotechino crudo’ ha riscontrato subito dopo avere ricevuto il titolo De.Co. - affermano i coniugi -. Durante il mese di dicembre, quello in cui tipicamente questo prodotto si vende, abbiamo avuto un 10% in più di vendite rispetto al passato! Alcuni clienti prima… ‘scettici’ (‘fa ingrassare’, ‘chissà che composizione ha’…) dopo aver letto del riconoscimento che abbiamo ottenuto, sono venuti apposta a comprarlo, anche solo per la curiosità di assaggiarlo. Un vero e proprio successo che non ci aspettavamo. Per questo vogliamo ringraziare la Commissione valutatrice e l’Amministrazione per averci dato la possibilità di rientrare in questa categoria – proseguono Stefano e Barbara da dietro il bancone sul quale fa bella mostra di sé l’adesivo del logo De.Co. – e ovviamente ringraziamo tutti i nostri clienti. Noi mettiamo tanta passione nel nostro lavoro e vedere le persone che passano e mettono dentro la testa solo per dire ‘il cotechino era squisito!’, è davvero una grande soddisfazione!".

m.s.c.