Il Magnificat, l’omaggio a Faurè, l’operetta . Sei appuntamenti musicali per la domenica

Dieci giorni ci separano ormai dal Natale e anche questa domenica l’attesa delle feste si vestirà di musica con un fitto programma di appuntamenti. Alle 17 nella chiesa di San Francesco (a ingresso libero), il Coro Filarmonico ‘Luigi Gazzotti’, diretto da Giulia Manicardi, presenterà il suo ’Canto di Natale’, un viaggio musicale attraverso brani di varie epoche e di vari luoghi del mondo, con gli immancabili ‘classici’ evocativi della tradizione natalizia.

Alla stessa ora alla chiesa del Voto i cori di Modena Musica Sacra, accompagnati dall’orchestra I Musici di Parma, con la direzione del maestro Daniele Bononcini, replicheranno il grandioso ’Magnificat’ di Bach: solisti il soprano Maria Francesca Rossi, il mezzosoprano Anna Trotta, il tenore Marco Guidorizzi e il basso Mario Mestroni. Sempre alle 17, all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est 1420/2, l’ultima tappa dell’anno per i ’Concerti d’oggi’ degli Amici della musica ci proporrà un omaggio a Gabriel Fauré nel centenario della morte con un programma dedicato alla sua produzione cameristica, spesso trascurata.

Alla ribalta il quartetto capitanato dal pianista Marco Gaggini, insieme a tre giovani talenti, il violinista Matteo Cimatti, la violista Emma Norma Spangaro e la violoncellista Rebecca Ciogli. Eseguiranno due lavori giovanili del musicista francese (la Prima Sonata per violino e pianoforte e il Primo Quartetto per pianoforte e archi) e il Trio in re minore op.120. Al termine, un brindisi augurale. Musica, arte e teologia si uniranno nell’evento che il Salotto Culturale Modena presenterà alla stessa ora al Piccolo teatro Alberione, di via III febbraio. Il verso dal Vangelo di Giovanni, ’Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi’, sarà lo spunto per un racconto a due voci, con la narrazione di Claudio Corrado, insegnante e studente di Scienze religiose, e di don Mimmo Aquino che dialogheranno sulle note del pianoforte del maestro Alessandro Di Marco e sulle immagini di capolavori dell’arte, per comprendere di più il significato del Natale. E alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Cognento, il coro femminile Note di donne, diretto da Roberto Guerra, e il coro La Fonte di Cognento, diretto da Cecilia Fontana, ‘illumineranno’ la terza edizione di "Aspettando il Natale", con una selezione di brani della tradizione natalizia e del repertorio pop rock internazionale.

E al teatro Facchini di Medolla, sempre alle 17 di oggi, Corrado Abbati sarà l’ospite d’onore del ’Gran galà dell’operetta’, nell’ambito della rassegna "Domeniche in concerto": con cui sul palco la soubrette Antonella De Gasperi, il soprano Paola Sanguinetti, il tenore Domenico Menini e il pianista Milo Martani. Eseguiranno celebri duetti comici e lirici delle operette più famose: si inizierà con Emmerich von Kálmán e il suo "Hurrà" tratto dalla "Principessa della Czarda", per proseguire con Virgilio Ranzato e il suo "Oh Cin-ci-là": non mancheranno le operette viennesi e in particolare "La vedova allegra" di Franz Lehar.

Stefano Marchetti