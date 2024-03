Il mitico ’Picchio Rosso’ rivive per una notte, in memoria di Mario Boni

Una serata evento per festeggiare i 48 anni del ‘Picchio Rosso’, il locale che ha fatto la storia delle discoteche, e al tempo stesso un’occasione per rendere un tributo al suo fondatore Mario Boni (scomparso nell’ottobre 2023). L’appuntamento, promosso da Radio Stella, è per domenica sera al ‘Lolita’ (Mac2 Music-Hall, via Emilia Est 2215) di Modena, a partire dalle 21.30. "Un compleanno molto speciale – afferma Diego Ferrari, direttore di Radio Stella – in onore della storica discoteca che ha segnato un’epoca e generazioni intere. In questa serata, il Mac 2 Music-Hall ospiterà un evento unico nel suo genere, dedicato a rendere omaggio al leggendario locale e al suo fondatore, il cavalier Mario Boni. I mitici dj che hanno animato le notti del ‘Picchio Rosso’ si alterneranno in consolle, regalando ai presenti le selezioni musicali che hanno fatto ballare intere generazioni e che sono tornate di moda negli ultimi anni grazie alle serate di Radio Stella ‘Remember Picchio Rosso’ che hanno riempito le piazze. Ma non è tutto – prosegue Ferrari –, la serata offrirà anche un’opportunità unica per rivivere i momenti più significativi della storia del Picchio attraverso il talk show ‘Quando c’era il Picchio Rosso’ condotto da Andrea Barbi e trasmesso in diretta su Trc, che avrà come ospiti illustri personaggi noti al grande pubblico che hanno gravitato intorno al locale nel corso degli anni".

Come sottolinea il direttore di Radio Stella, "sarà un’occasione emozionante per condividere ricordi, aneddoti e testimonianze di quello che è stato un punto di riferimento per la disco degli anni Settanta e Ottanta, ma anche, e ci teniamo a sottolinearlo, un tributo sentito al cavalier Mario Boni, il visionario fondatore del ‘Picchio Rosso’, che con la sua passione e dedizione ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della nostra comunità. ‘Buon compleanno Picchio Rosso’, vuole quindi essere una serata aperta a tutti quelli che desiderano celebrare la memoria di un luogo iconico e rivivere la sua atmosfera unica. Aspettiamo di vedere presenti tutti coloro che sono legati alla storia di questa discoteca ma anche i giovani che si stanno avvicinando a questo mondo che è tutto da scoprire. Il ‘Picchio Rosso’ ha rappresentato per decenni il ‘mondo della notte’, la discoteca, non solo in Italia ma nel mondo, basti pensare a quanti artisti di livello internazionale sono passati da lì, da Donna Summer a James Brown a Ray Charles".

In foto: Mario Boni mentre consegna a Diego Ferrari il Picchio.

Maria Silvia Cabri