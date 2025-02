Il ’Montecuccoli’ a Olimpia Leopardi. Premiata la discendente del poeta

Sarà assegnato a Olimpia Leopardi, discendente di Giacomo, grande poeta di Recanati, il premio internazionale ‘Raimondo Montecuccoli’. La cerimonia si svolgerà il 15 marzo alle 16, nel castello di Montecuccolo, a Pavullo nel Frignano. Come spiegano gli organizzatori, il premio, ideato dal Comune di Pavullo e da Castelli Estensi, l’ente che gestisce il complesso castellano di Montecuccolo, gode del riconoscimento del ministero alla Cultura e della Regione Emilia-Romagna. Nello specifico, è destinato a chi opera nel settore della cultura, distinguendosi per capacità ed energia grazie alle quali ha potuto portare lustro alla nazione favorendone in egual misura la crescita spirituale e materiale. "Si tratta di un riconoscimento a chi agisce meritoriamente nell’ambito della cultura", affermano i promotori. Ed è di natura internazionale. La scelta della giuria è caduta su Olimpia Leopardi e sul padre di lei Vanni (in ricordo, essendo venuto a mancare nel 2019) per "le capacità, l’energia e la costanza con cui hanno coltivato la memoria del poeta Giacomo Leopardi, fino a far diventare la dimora avita di Recanati uno dei luoghi più visitati dai turisti italiani e stranieri".

"Sono molto onorata – commenta Olimpia Leopardi – emozionata, incuriosita e, ammetto, anche un po’ intimorita. Spero di essere all’altezza di questo riconoscimento". Il cognome che porta è decisamente importante ed èla depositaria della fama e dell’eredità del grande avo, Giacomo: "Dal 2019, ossia dalla morte di papà, sono diventata amministratore di ‘Casa Leopardi’, ma me ne occupavo già dal 1995. Provvedo alla manutenzione del palazzo, alla cura dell’immagine del mio antenato, alla conservazione delle opere sue e della famiglia".

Maria Silvia Cabri