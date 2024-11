Il PalaPanini delle meraviglie. Acrobati, equilibristi e comici. In scena ’Le Cirque Top Performers’

Meraviglia. Stupore. Magia. Ma anche adrenalina, forza, energia. E coraggio. C’è tutto questo nel grande show internazionale "Alis. The new world" che da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre farà tappa al PalaPanini di Modena, per il tour natalizio de Le Cirque Top Performers: già due anni fa la compagnia ha incantato migliaia di spettatori modenesi e ora si prepara a tornare con una proposta completamente rinnovata, nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore. Circo contemporaneo ma anche musical, danza, luci e colori, lo show porta in scena un cast di più di 25 artisti di primissimo livello, acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi e comici, un’élite scelta per talento, eccellenza e unicità. Per esempio, il Duo Bazaliy, con le gemelle ucraine Ruslana e Taisiya, danzatrici sul trapezio, medaglia d’argento al Festival mondial du cirque du Demain, che si sono formate al Cirque du Soleil di Montreal e hanno fatto parte del cast di "Saltimbanco", oppure Ryan James, ingegnere e acrobata, superstar globale delle cinghie aeree, residente a Reno in Nevada, che proviene da una carriera agonistica nella ginnastica artistica. E Nico Pires, lo specialista del diabolo, e Darina Toropova, la più giovane del gruppo, appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca, che volteggia sulla sfera armillare, o Genia Tykhonkov, originario dell’Ucraina, premiatissimo in festival internazionali (e fra le stelle di Billionaire di Dubai), che ci sorprende all’aerial pole. Con loro anche Dalai Cellai, cantante, violoncellista e compositrice greco - mongola che abbraccia le esibizioni con atmosfere suggestive e di sogno.

"Alis" attinge proprio dalla letteratura fantastica dell’800 e soprattutto da "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll: non è un racconto compiuto, quanto un insieme di numeri capaci di tenere tutti con il fiato sospeso, come un’esperienza da vivere intensamente: "Abbiamo voluto mantenere il tema di Alice ma ricreando completamente lo spettacolo – sottolinea Giampiero Garelli, creator e guida della compagnia –. In questi nove anni di spettacoli abbiamo sempre migliorato la nostra offerta. Ancora una volta resterete a bocca aperta. Si torna a sognare!". Saranno quattro le repliche di "Alis. The new world" al PalaPanini: la prima venerdì sera alle 21, poi due spettacoli sabato 30, alle 17 e alle 21, e il gran finale domenica alle 17.

I biglietti sono già disponibili su alisticket.it e ticketone.it