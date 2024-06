Il saluto del Prefetto: "In questa terra ho trovato il mio luogo del cuore"

Una stazione è un luogo di arrivi e di partenze. Il prefetto Alessandra Camporota ha scelto una stazione molto speciale – la stazione Rulli Frulli di Finale Emilia – per riunire tutti gli amici, i collaboratori e le autorità, e salutarli a poche settimane dal congedo dal servizio. L’ex terminal per le autocorriere, alle porte di Finale, è divenuto il cuore di un importante progetto di inclusione sociale, dedicato soprattutto ai giovani con disabilità: è la sede della Banda Rulli Frulli in tutte le sue declinazioni, dalla musica alla stazione radio, dal laboratorio di falegnameria Astronave Lab al piccolo ristorante e bar. Un piccolo grande mondo, un esempio di responsabilità solidale. "Ho sempre ammirato l’impegno di questi ragazzi e, da quando il presidente della Repubblica ha inaugurato la ‘nuova’ stazione, più volte sono tornata qui – ha detto Camporota –. Questo è un posto di energia, un posto positivo. Per questo mi è piaciuto invitarvi tutti coloro con cui ho condiviso questi anni modenesi, e dare il mio saluto al territorio".

"Questi anni per me sono stati impegnativi ma bellissimi", ha sottolineato Alessandra Camporota. "Prima a Rimini, poi a Modena, e in generale in Emilia Romagna ho trovato il mio luogo del cuore. Qui ho cercato di esprimere al meglio tutta l’esperienza di 45 anni di lavoro, il mio modo di intendere il lavoro del prefetto, il rapporto con le persone". Per dirle grazie, ieri sera sono arrivati vari prefetti da tutta la regione, sindaci vecchi e nuovi di ogni città della nostra provincia (c’erano anche Massimo Mezzetti e Riccardo Righi, neoeletti a Modena e a Carpi), e con loro anche Stefano Bonaccini che proprio ieri ha annunciato le dimissioni dalla presidenza dell’Emilia Romagna per intraprendere il percorso da parlamentare europeo. C’erano il questore Donatella Dosi, il procuratore Masini (che, in un discorso, l’ha elogiata per "la forza sorridente della competenza"), il comandante dell’Accademia militare Scalabrin, numerosi imprenditori, presidenti delle fondazioni bancarie, rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato. E tanti amici. I ragazzi dei Rulli Frulli hanno allestito un ricco buffet con tante sfiziosità, fra cui le ‘famose’ frittelle finalesi, le stesse che nei giorni scorsi hanno cucinato anche all’Onu. E adesso? "Dal 1° agosto sarò una pensionata – sorride Camporota –. Mi prenderò qualche giorno di vacanza, andrò a Roma dalla mia famiglia, magari accoglierò l’invito di un’amica a raggiungerla in Sardegna. E poi si vedrà..."