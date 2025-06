Il segnalibro creativo di Micol sul podio nazionale

È da cinque anni che gli studenti dell’Istituto Comprensivo 2 Nord di Sassuolo partecipano al concorso nazionale ‘il Sognalibro’ e tutti gli anni si sono qualificati come finalisti. Il concorso, promosso dalla rivista ‘Andersen’, è giunto alla diciottesima edizione, coinvolge a livello nazionale scuole primarie e secondarie di primo grado e prevede la realizzazione di un segnalibro che coniughi l’abilità grafico-pittorica all’amore per la lettura. Il concorso è proposto dal Progetto Lettura dell’Istituto, ma coinvolge i docenti di Arte delle scuole primarie e secondarie per quello che è un importante esercizio di creatività da parte dei giovani studenti, che attraverso le tecniche più disparate condensano nel loro ‘segnalibro’ figure e colori.

Ebbene, dopo cinque anni di piazzamenti onorevoli, quest’anno le scuole sassolesi hanno fatto il ‘botto’ centrando il podio: Micol Sassatelli, della classe prima A della scuola secondaria di primo grado Parco Ducale, si è classificata terza, per la sua soddisfazione e quella del suo insegnante di Arte, il professor Paolo Ferrante: entrambi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione svoltasi presso il Palazzo Ducale a Genova.