Il Teatro Nucleo rende omaggio alle opere di Pier Paolo Pasolini

Nella serata di giovedì 16 gennaio la compagnia Teatro Nucleo porterà in scena “P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini” nella Sala Ariston di Camposanto nell’ambito del progetto E.R.S.A. Emilia Romagna Scena Aperta, ideato nel 2020 dalla compagnia ferrarese per attuare un processo di redistribuzione culturale, portando il teatro anche in quei luoghi senza un teatro.

“P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini” è un cabaret musicale nato da un’ idea di Veronica Ragusa, Marco Luciano e Natasha Czertok, dedicato al poeta, regista, autore e drammaturgo Pier Paolo Pasolini, diretto da Marco Luciano, con Giulio Belletti, Stefano Del Biondo, Stefano Galassi, Marco Luciano e Veronica Ragusa.

Ricordando l’ardore, la passione, l’amore con un concerto-spettacolo in cui si alternano momenti di sferzante forza poetica e ironiche premonizioni, stornelli dalle osterie romane, occhiali squadrati e mocassini neri, accompagnati dalle colonne sonore più o meno conosciute dei film e delle musiche firmati PPP, il Teatro Nucleo vuole rendere omaggio a un personaggio divenuto icona di un’ epoca, in quanto intellettuale e artista rivoluzionario.