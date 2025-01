Il tenente Colombo sul palco. In Italia il successo internazionale

Appuntamento stasera e domani alle 21, al Teatro Michelangelo di Modena, con il ‘Tenente Colombo. Analisi di un omicidio’ (foto), con Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci, Nini Salerno.

Dopo cinque anni di sold-out in Inghilterra, America e Francia, arriva per la prima volta a teatro in Italia, lo spettacolo con protagonista il Tenente più amato di sempre. Un giallo emozionante, scritto dagli autori originali della serie TV: Richard Levison & William Link. Pochi, infatti, sanno che la commedia teatrale nasce prima della famosa serie televisiva e precisamente nel 1966 con uno spettacolo che ha tenuto banco a Broadway per diversi anni. Lo spettacolo vedeva protagonisti Joseph Cotten e Thomas Mitchel nel ruolo del tenente Colombo.

La particolarità della commedia era che per la prima volta il pubblico assisteva al delitto guardando negli occhi l’assassino che preparava l’omicidio perfetto, una vera e propria ‘rivoluzione’ nell’ambito del giallo dove solitamente l’identità dell’assassino si scopriva solo nell’ultima scena.