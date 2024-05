Il tour a cavallo del Monte Bianco raccontato nel libro di Bedostri

Domani alle 21, presso la sala del Consiglio Comunale di Pavullo, il presidente uscente del Cai pavulese Serena Muracchini modererà la presentazione del libro postumo di Tiziano Bedostri: ‘Il Tour - Monte Bianco a cavallo da sogno a realtà" edizioni More Than a Horse. Tiziano Bedostri, emiliano di nascita, istruttore di equitazione e guida di turismo equestre, durante il periodo di vita vissuto in Valle d’Aosta tra le imponenti montagne più alte d’Europa, guidato dalle sue due passioni montagne e cavalli, decide di aprire un nuovo percorso equestre intorno al Massiccio del Monte Bianco: impresa ritenuta dai più impraticabile per le difficoltà tecniche del sito. Torna in Emilia Romagna nel 2008, dove gestisce il maneggio di Polinago e di Sestola; ci lascia a causa di un incidente d’auto nel 2018. L’autore, programmatore rigoroso responsabile e organizzatore, era giunto alla conclusione che il "Tour" equestre del monte Bianco poteva essere accessibile ad utenti con buone capacità. Dopo la sua scomparsa, la moglie Piera ha messo mano ai suoi scritti per completare l’opera e dare corpo al suo desiderio: lasciare la testimonianza di questa esperienza unica nel suo genere. La lettura è sobria e scorrevole, ricca di descrizioni sul paesaggio, sulla natura e sul rapporto empatico che si crea con il cavallo. Alla presentazione sarà presente la moglie Piera Barbone, curatrice del libro, il figlio Giorgio Bedostri partecipante a tre adizioni del viaggio, un attore di teatro Virgilio Bianconi che leggerà alcuni brani significativi del testo. Le numerose foto di cui è ricco il testo realizzate principalmente da una fotografa professionista, immortalano i suggestivi colori dei momenti salienti di quell’esperienza e sono parte integrante dei filmati che verranno riprodotti nel corso della serata. La lettura è sobria e scorrevole, ricca di descrizioni sul paesaggio, sulla natura e sul rapporto empatico che si crea con il cavallo. Tra gli altri argomenti trattati sono affrontati contenuti come la disabilita, la didattica, la formazione, aspetti psicologici come il gruppo e il branco, il gioco dei ruoli, il grande capitolo della natura antagonista o alleata, ma anche l’importanza delle emozioni vissute analizzate come messaggere di crescita personale.

