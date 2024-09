Il traguardo di Arcispazio: 40 anni di attività

Arcispazio di Piumazzo festeggia i suoi primi quarant’anni. L’evento è stato celebrato sabato scorso e ha visto la partecipazione dei tanti volontari, che quotidianamente mantengono in vita quella che è una delle realtà aggregative più importanti del territorio. Accanto a loro, a festeggiare, non sono mancati anche il sindaco Giovanni Gargano, il vice Alessandro Salvioli, il consigliere regionale Luca Sabattini e lo stesso presidente di Arcispazio, Generoso Facenda. "Quella di Arcispazio – spiegano dall’amministrazione comunale - è una storia di grande perseveranza. A inizio 1983 nasce l’idea di una promozione ricreativa sul territorio, su base volontaria ed autogestita, che possa mantenere in essere tradizione ed aggregazione. Alcuni cittadini creativi e propositivi – tra cui Celso Tarozzi, figura storica in paese – diventano in breve tempo un gruppo di ispirazione e ottengono rapidamente il sostegno di centinaia di compaesani. Il progetto corre con impeto e diviene inarrestabile: a ogni pubblica assemblea, si misura un entusiasmo crescente. A fine 1983, inizia l’autogestione dell’ex teatro del popolo, ora Centro Medico Piumazzo. Così si arriva al 1984, un anno frenetico e pieno di soddisfazioni: i risultati dell’autogestione incoraggiano, e viene fondata la Cooperativa Ricreazione Cultura e Sport Piumazzo, che ottiene la concessione dal Comune di Castelfranco, in diritto di superficie, dell’area che dovrà diventare il vero Centro Sportivo ed Aggregativo della comunità. Parte il progetto, si delinea la struttura, si cercano aiuti e fondi, e a rispondere presente saranno tanti cittadini, che erogheranno contributi economici per 323 milioni di lire, parte a fondo perduto e parte da restituire senza interessi. Nasce così Arcispazio. Da quel momento la crescita è stata continua, fino ad arrivare a oggi, anno in cui Arcispazio conta oltre mille tesserati, promuove una decina di attività sportive e si impegna nel sociale". Il sindaco Giovanni Gargano commenta: "Buon compleanno a una realtà virtuosa, esempio di resilienza e attivismo".

Marco Pederzoli