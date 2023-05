Il vescovo: "Chiesa in difficoltà Ma con la Fede si supera tutto"

Confronto, dibattito e analisi dell’attualità: tre le chiavi interpretative della serata di mercoledì 10 maggio, quando Mauro Mazza, ex direttore del Tg2, ha discusso insieme al vescovo di Carpi Francesco Cavina circa gli attuali rapporti intercorrenti fra l’Italia e il Vaticano.

L’incontro, moderato dal giornalista Gianluca Dotti e patrocinato dal Rotary Club di Mirandola, è stato appunto l’occasione per esaminare gli equilibri che legano la Santa Sede al Bel Paese, tema altresì centrale del nuovo libro di Mazza "Lo Stivale e il Cupolone. Italia-Vaticano una coppia in crisi". Attraverso un breve excursus storico, l’ex giornalista Rai ha illustrato come la comunicazione di papi e uomini di potere sia evoluta parallelamente, in un reciproco scambio di suggestioni e influenze. Ha trovato spazio anche qualche stoccata politica tout court, con Mazza che ha condannato duramente la pratica dell’utero in affitto e il calo demografico italiano.

"Bisogna riaffermare i valori della spiritualità", ha fatto eco Francesco Cavina, "la nostra società è avvinta dal materialismo. Dobbiamo tornare a sottolineare l’importanza dell’anima. La Chiesa è in un momento di difficoltà, ma con la fede si può superare tutto".

Marcello Benassi