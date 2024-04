Impiegato help desk per supporto telefonico

Il Centro per l’Impiego di Vignola segnala di avere ricevuto da un consulente informatico l’informazione per la ricerca 1 impiegato help desk. La persona da assumere dovrà in particolare fornire supporto telefonico da remoto ai clienti riguardo all’utilizzo del software gestionale di cui è rivenditore. Inoltre, si dovrà occupare anche di amministrazione e contabilità ordinaria dell’azienda. Pertanto, si fa presente che è indispensabile possedere nozioni base di contabilità. Prevista una formazione iniziale, al termine della quale possono essere previsti interventi presso la sede cliente in tutte le aziende del territorio della provincia di Modena. I candidati dovranno essere automuniti e conoscere il pacchetto office. Inviare le domande entro il giorno 19/04/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe