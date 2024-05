La baby Carlotta Arginelli trionfa anche in Francia

Continua a brillare il 2024 di Carlotta Arginelli (a destra) , il talento classe 2013 tesserata per La Meridiana e allenata da papà Alessandro, che dopo il doppio successo a Merano nella seconda tappa del circuito Junior Next Gen Italia si è ripetuta al Torneo internazionale Under 11 "Balle d’Oisienne" di Cergy-Pontoise, 40 chilometri a nord di Parigi, torneo a invito in cui erano al via le due migliori 2013 di 16 nazioni europee. Carlotta è arrivata in semifinale nel tabellone del singolo (dove era testa di serie numero 3), sconfitta 6-3 7-6 dalla francese Hanna Mimouni dopo un percorso che l’aveva vista eliminare Angelina Wang (6-0 6-0), Emily Nouvian (6-2 6-0) e la spagnola Fernandez per 6-0 7-6. Poi è arrivato il capolavoro in doppio, dove in coppia con l’altra azzurra Vittoria Fredduzzi, tesserata per il Tc Open di Orvieto (Terni), ha conquistato il successo: da teste di serie numero uno Carlotta e Vittoria hanno battuto nel loro percorso la coppia Sciacaluga-Petrilli 6-2 6-1, poi Blanche-Falcoz 6-3 6-0, quindi in semifinale Vieri-Blondeel 10-3 al terzo set dopo aver perso 7-5 il primo e vinto 6-2 il secondo, mentre in finale è stata la coppia di casa Lazar-Beauclerq ad arrendersi con un doppio 6-3.

d.s.