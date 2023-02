In primavera Vignola avrà il bosco urbano

Anche Vignola, come altri comuni del Modenese, avrà un bosco urbano. A comunicarlo è l’amministrazione, che spiega in una nota: "Sarà realizzato, grazie al progetto ’Foreste Italia’ dell’associazione Rete Clima, in collaborazione con Coldiretti, nel fondo agricolo di proprietà del Comune di Vignola situato in via Mattarella, a ridosso del Percorso Natura. La piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone avverrà già questa primavera, senza alcun costo a carico dell’amministrazione comunale. L’associazione Rete Clima si occuperà anche della manutenzione per i primi tre anni di vita del bosco". La vicesindaca Anna Paragliola commenta: " "Ringraziamo sia Rete Clima sia Coldiretti per aver pensato a Vignola come città idonea a ospitare un bosco urbano. Il progetto ’Foreste Italia’ richiede che i Comuni coinvolti mettano a disposizione un’area verde di proprietà pubblica di circa 34mila metri quadrati, completamente sgombra, nel contesto urbano e periurbano".

Il fondo di via Mattarella ha un’estensione di circa 6.000 metri quadrati, il che consentirà di lasciare attorno al bosco urbano un’area di rispetto. Sempre in ambito ambientale, il Comune di Vignola è stato invitato a partecipare alla Fiera milanese ’Myplant & Garde’". Oggi, nel primo giorno della fiera, Paragliola si confronterà con la sindaca della città polacca di Lodz Hanna Zdanowska, referente del Comitato Europeo delle Regioni.

m.ped.