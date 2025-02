"In questo momento il nostro morale è alto. Per noi sarà una partita fondamentale"

Lato Padova è coach Jacopo Cuttini a raccontare l’avvicinamento a una partita fondamentale. "Domenica giochiamo in casa contro Modena – racconta il tecnico – e arriviamo da una prestazione ottima da parte dei ragazzi, anche se sfortunata dal punto di vista del risultato (il riferimento è al 3-1 subito a Milano, ndr). Avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma credo sia stata una delle nostre migliori partite della stagione, sia dal punto di vista tecnico sia per atteggiamento e determinazione. Sappiamo adesso quanto siano importanti queste ultime quattro partite. Dobbiamo recuperare terreno e sfruttare ogni occasione per fare punti. Ci stiamo preparando con grande determinazione. Queste sono le gare decisive, quelle che possono fare la differenza e i ragazzi stanno lavorando duramente in palestra durante la settimana per farsi trovare pronti".

Per mettere in difficoltà la squadra di coach Giuliani, sarà fondamentale riproporre lo stesso spirito battagliero visto contro Milano. "Parto dall’approccio: dovremo riproporre lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro Milano, una prestazione di grande coraggio, determinazione e pazienza nei momenti difficili. Siamo rimasti agganciati alla partita per tutti e quattro i set, e questo sarà fondamentale anche contro Modena". E i gialloblù? "Modena è reduce da una vittoria importante contro Civitanova e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, soprattutto con il servizio". Un ruolo determinante sarà giocato anche dal pubblico della Kioene Arena, chiamato a sostenere la squadra in un momento cruciale per la stagione. "Il morale della squadra è alto, c’è grande concentrazione e determinazione. Giocare in casa può darci un aiuto in più".

a.t.