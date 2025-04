Incendio in via Ganaceto. Fiamme e fumo nel palazzo. In salvo tutti i residenti

Un violento incendio è divampato ieri mattina intorno alle 8,30 in un appartamento di via Ganaceto, pieno centro storico. A prendere fuoco un monolocale posto al secondo piano del palazzo al civico 90.

In quel momento in casa fortunatamente non c’era nessuno ma la paura per gli altri residenti dell’edificio che hanno dato l’allarme, è stata tanta.

"Io abito nell’appartamento sopra a quello andato a fuoco – ha raccontato una signora – ho visto il fumo uscire dall’abitazione, mi sono subito allarmata, ho capito la gravità della situazione e che occorreva fare in fretta; ho chiamato tutti gli inquilini del palazzo e insieme ci siamo messi in salvo prima che il fumo e le fiamme raggiungessero anche le nostre case, contemporaneamente ho avvertito i vigili del fuoco".

I pompieri sono giunti tempestivamente sul posto con diversi mezzi e l’autoscala e la strada é stata chiusa per permettere le operazioni.

Dopo poco sono riusciti a domare le fiamme evitando così che si propagassero ulteriormente. Il fuoco però nel frattempo aveva ormai devastato tutto all’interno del monolocale, mobilio e oggetti di ogni tipo.

Nel frattempo é stato avvisato l’inquilino dell’alloggio, un giovane albanese di circa quarant’anni, tornato sul posto appena ricevuto la chiamata. ll rogo si é sviluppato circa due ore dopo che l’uomo aveva lasciato l’appartamento per recarsi al lavoro.

Non é ancora chiaro cosa abbia innescato la scintilla, forse un contatto da un caricatore attaccato ad una presa, ma non si esclude nemmeno la possibilità che il rogo si sia sviluppato da un mozzicone di sigaretta non spento.

All’interno sono stati trovati diversi sacchi di immondizia.

Fortunatamente, nonostante lo spavento per la violenza dell’incendio nessuno é rimasto ferito o intossicato dal fumo e non c’è stata dunque necessità dell’intervento del personale della Croce Rossa giunto sul posto per precauzione con un’ambulanza.

I carabinieri hanno sentito a lungo l’inquilino anche al fine di verificare la regolarità della locazione.