"Inceneritore, la chiusura è una nostra battaglia"

Il Movimento 5 Stelle di Modena accoglie "con grande soddisfazione" la risposta del sindaco Mezzetti a un’interrogazione in Consiglio comunale riguardante il tema della raccolta dei rifiuti, una questione di primaria importanza per la città e per il futuro della gestione ambientale.

Il sindaco ha definito il "superamento dell’attuale impianto termovalorizzatore di via Cavazza un obiettivo molto importante, un’affermazione che ribadisce l’impegno della maggioranza e rafforza una battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni. L’eliminazione dell’inceneritore rappresenta un passo fondamentale verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile, basato su una maggiore raccolta differenziata e sull’adozione di soluzioni innovative per la riduzione dell’impatto ambientale. Siamo consapevoli che la transizione verso un sistema più efficiente richieda tempo e pianificazione, ma è essenziale fissare traguardi concreti e strategie operative per garantire il successo del progetto.

Per questo motivo, riteniamo fondamentale la conferma che il Tavolo di negoziazione partecipata, richiesto dal Movimento 5 stelle, non sia stato abbandonato. Questo strumento, già previsto nel precedente Consiglio comunale a seguito di una nostra mozione, avrà un ruolo chiave nel coordinare il processo di cambiamento, ma sarà opportunamente avviato solo dopo aver definito in modo chiaro le nuove modalità di raccolta e la revisione della Tariffa Corrispettiva Puntuale. L’attuale confronto con Hera e Atersir sulle modifiche al sistema di raccolta è ancora in corso e rappresenta un passaggio cruciale per l’efficacia delle future politiche ambientali. Solo una volta stabiliti i criteri operativi e gestionali, il Tavolo potrà realmente svolgere la sua funzione e contribuire in modo concreto al superamento dell’inceneritore".

Il Movimento 5 Stelle di Modena, con il consigliere comunale Giovanni Silingardi, il Gruppo Territoriale e il coordinatore provinciale Massimo Bonora, confermano "il pieno sostegno al sindaco Mezzetti non solo su questo specifico tema, ma anche su tutte le trasformazioni strategiche che la città sta affrontando".