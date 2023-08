Incidente a Castelvetro: Ciclista travolta, gravi condizioni per 65enne

Grave incidente nella prima mattinata di ieri in territorio di Castelvetro, tra il capoluogo e Levizzano. Una donna di 65 anni residente a Savignano sul Panaro è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stata investita da un’auto mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta. La dinamica, e le relative responsabilità, sono ancora al vaglio della polizia locale delle Terre di Castelli, intervenuta sul posto per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista, un 80enne residente a Castelvetro, C.T. le sue iniziali, stava percorrendo via Bedine – Strada Provinciale 18 a bordo della sua Renault, in direzione Castelvetro – Levizzano. Nella medesima direzione procedeva sulla sua due ruote anche M.B., la 65enne di Savignano. A un certo punto, l’auto e la bicicletta si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la ciclista, che ha riportato varie ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista l’entità dell’accaduto, hanno optato per il trasporto in elisoccorso della 65enne, trasferita al Maggiore di Bologna.

Illeso, invece, il conducente della Renault. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre ai sanitari anche le forze dell’ordine: la polizia locale delle Terre di Castelli dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

m.ped.