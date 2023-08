Incidente a Vignola, moto piomba sui passanti: Monica Pioppi travolta e uccisa davanti alla famiglia

Modena, 24 luglio 2023 - Tragedia ieri sera in via Per Spilamberto dove, a pochi passi dal Mc Donald’s, una donna è stata falciata da una moto piombata sul marciapiede insieme alla figlia 17enne del compagno: la 52enne è morta sul colpo mentre la ragazzina è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Erano le 19 passate da pochi minuti quando il centauro, diretto verso Modena, pare abbia tentato di superare alcune auto in coda. Una di queste, una Fiat Punto, proprio in quel momento ha iniziato una svolta a sinistra verso il parcheggio.

I due mezzi si sono urtati e la moto è ’volata’ dall’altra parte della carreggiata investendo la donna e una delle figlie del compagno mentre l’altra figlia, gemella, che era alcuni passi più avanti insieme al padre, si è salvata.

Tutta la famiglia stava passeggiando sul marciapiede diretta verso il Mc Donald’s, una domenica spensierata finita in tragedia. La vittima, Monica Pioppi, 52 anni, è deceduta sul colpo – centrata in pieno dalla moto ’schizzata’ sulla zona pedonale – mentre la ragazzina, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale col codice di massima gravità.

Ferito anche il centauro, un uomo di 47 anni di Casalecchio (Bologna): ha riportato varie fratture agli arti.

A chiamare per primi i soccorsi è stato un cliente del fast food. Subito sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

E’ poi arrivata anche la vicesindaca Anna Paragliola. Una tragedia terribile, sotto choc tutta Vignola e anche Guiglia dove la 52enne, nata a Castelfranco, risulta residente. "E’ stata davvero una tragica fatalità che ci getta nello sconforto", ha detto la sindaca Emilia Muratori.