Modena, 18 dicembre 2019 - Gravissimo incidente intorno alle 11 in via Emilia ovest. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da una Smart nei pressi dell’incrocio con viale Autodromo. Sul posto sono accorse ambulanze e automedica, ma l’anziano è deceduto durante il trasporto: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.



Sul posto anche la polizia municipale che si sta ora occupando degli accertamenti. Ancora poco chiara la dinamica sulla quale sarà ora fatta luce. Illeso ma sotto choc il conducente della Smart, un giovane che si è subito fermato per prestare soccorso.

