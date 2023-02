Modena, incidente a Savignano: muore 70enne

Ambulanza

Savignano (Modena), 6 febbraio 2022 – Incidente stradale questa stamattina a Savignano in via Claudia: un 70enne ha perso la vita. La tragedia, sulla quale sono in corso accertamenti, è avvenuta questa mattina poco prima delle 9. E’ stato temporaneamente istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 569 bis ‘di Vignola’ al km 3,780 a Savignano sul Panaro.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivate le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto.