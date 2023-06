Incidente a Mulino di Savignano (Modena), auto sui binari blocca la ferrovia

Savignano, 27 giugno 2023 - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Mulino di Savignano, senza nessun ferito ma con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Due autovetture, una Citroen e una Lancia, si sono tamponate. Sfortuna ha voluto che tutto ciò sia avvenuto proprio lungo il passaggio a livello ai lati di via Claudia, dove si imbocca la strada che porta nella frazione di Magazzino.

La Fiat Lancia, in particolare, è rimasta ferma proprio sui binari, dove passa il treno.

Tutto è successo poco dopo le 19. Per evitare conseguenze ben più gravi, è stata quindi immediatamente fermata la circolazione dei treni diretti a Vignola e naturalmente anche quelli verso Bologna. Il treno diretto a Bologna, in particolare, si è fermato a Bazzano. Sul posto, per i rilievi di legge e per stabilire le relative responsabilità, una pattuglia della polizia locale del corpo unico dell’Unione Terre di Castelli. m.ped.