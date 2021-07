Modena, 3 luglio 2021 - Incidente mortale stanotte sulla Nazionale per Carpi all’altezza di Appalto di Soliera. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di 28 anni, residente a Lesignana, era in sella alla sua motocicletta di ritorno verso casa quando, a livello della rotatoria si è scontrato frontalmente contro un’auto guidata da una 37enne carpigiana.

Pare che l’impatto sia avvenuto in fase di sorpasso. Sul posto è giunto l’elisoccorso, il giovane è stato trasportato in ambulanza in direzione dell’ospedale Ramazzini di Carpi ma non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Un altro incidente mortale a Mirandola