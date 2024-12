Incontri per assistenti familiari: "Si occuperanno dei bimbi disabili"

Un percorso formativo gratuito finalizzato ad acquisire alcune competenze di base utili ad operare come assistente familiare a supporto di genitori di bambini e adolescenti con disabilità. È il fulcro del progetto che partirà il prossimo 13 gennaio e che sarà realizzato dalla Cooperativa Sociale Anziani e non solo, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. In totale saranno otto gli incontri con esperti che tratteranno temi quali la disabilità nell’infanzia, i disturbi dello spettro autistico, l’alimentazione, la mobilizzazione, la comunicazione, la gestione del comportamento e il sistema dei servizi territoriali. "L’idea di promuovere questo percorso – afferma la presidente della Cooperativa, Licia Boccaletti (nella foto) – nasce dalla richiesta di molte famiglie che si avvalgono dei servizi di supporto ai caregiver familiari che gestiamo sul territorio e che ci segnalano difficoltà a trovare operatori con competenze adeguate". Un’esigenza confermata anche da Sabrina Tellini, responsabile dell’Area Non Autosufficienza dell’Unione delle Terre d’Argine: "Come Servizio sociale abbiamo sostenuto questo progetto, perché riteniamo che possa rafforzare ed integrare l’attuale sistema di servizi a sostegno della domiciliarità". Il percorso formativo, rivolto a massimo 12 partecipanti, si terrà a Carpi, alla Casa del Volontariato (viale Peruzzi 22) Le iscrizioni (info@anzianienonsolo.it; 059-645421) sono aperte a tutti gli interessati.