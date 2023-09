Incontro sulle malattie croniche intestinali

Si intitola "La disbiosi nelle malattie infiammatorie croniche intestinali", il corso di formazione che si terrà questa sera presso il ristorante "La quercia di rosa" in Strada Scartazza 22, in località Fossalta. Alle 19 aprirà l’incontro il professor Lorenzo Iughetti, direttore della clinica pediatrica del Policlinico di Modena. A seguire prenderà la parola la dottoressa Angela Bertani, responsabile del Centro Mici del Policlinico, con un intervento intitolato "Novità terapeutiche nel trattaento farmacologico delle Mici". Poi sarà la volta del dottor Andrea Bergomi, pediatra di libera scelta e organizzatore del corso, che parlerà di microbiota e Mici in età pediatrica: fattori protettivi e opzioni terapeutiche". Poi toccherà al professor Antonio Colecchia, direttore di Gastroenterologia del Policlinico, che affronterà il tema "Mici e microbiota in età adulta". Chiuderà il professor Pierluca Ceccarelli, direttore di Chirurgia pediatrica al Policlinico, sul tema "Ruolo del chirurgo pediatrico nelle Mici". Concluderà la serata la discussione con la dottoressa Anna Rita Di Biase, responsabile ambulatori Gastroenterologia del Policlinico e la dottoressa Letizia Angeli, medico di medicina generale.