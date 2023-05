Ing. Ferrari punta sulla formazione

Ing. Ferrari S.p.A., azienda specializzata in costruzioni, impianti e service manutentivo fondata nel 1917 a Modena, e Randstad, multinazionale attiva in ricerca, selezione e formazione di risorse umane, hanno avviato sul territorio modenese un progetto congiunto dedicato ai giovani e allo sviluppo delle loro competenze tecniche. Nel mese di aprile appena concluso si è tenuto presso la sede aziendale di Ing. Ferrari un corso dedicato ai giovani, incentrato sulla formazione per le attività manutentive svolte dall’azienda negli interventi che quotidianamente offre ai propri clienti: manutenzioni sugli impianti di condizionamento, riscaldamento e su impianti antincendio di diversa natura, nonché la completa gestione degli interventi ordinari e straordinari.

Il progetto ha coinvolto giovani dai 18 ai 21 anni, selezionati da Randstad, che sono stati formati da docenti sia esterni che interni all’azienda con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali per permettere loro l’ingresso nel mondo del lavoro. Al termine i partecipanti sono stati valutati da esperti del settore dal punto di vista tecnico e delle soft skills, arrivando alla selezione di quattro candidati con i quali iniziare una collaborazione. Questo maggio comincia pertanto presso Ing.Ferrari SpA l’esperienza dei quattro candidati selezionati al termine del Progetto Giovani Manutentori, ognuno con un background e una formazione differenti alle spalle.