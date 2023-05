Ingegnere meccanico per Idro-elettrica spa

Idro-elettrica Spa di Castelfranco cerca un ingegnere meccanico con esperienza da adibire a mansioni di progettazione di sistemi di pompaggio antincendio; general arrangement, P&ID, distinta base, R&D per nuovi progetti e studi di fattibilità. Il candidato dovrà avere seguito un percorso di studi in ingegneria meccanica, ed aver quindi conseguito la laurea triennale, specialistica o magistrale o quinquennale. Alla figura da assumere sarà applicato il contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico. Inizialmente verrà offerto un contrato di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato alla definitiva assunzione. Il candidato dovrà dimostrare il possesso di competenze riguardo alla conoscenza di base dell’inglese e di conoscenza Solidworks. Per candidarsi www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.