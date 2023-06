Iniziative con Libera contro le mafie

L’Unione dei Comuni Terre di Castelli scende in campo contro le mafie e propone una serie di appuntamenti volti a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema, che tocca da vicino anche questo territorio. La rassegna si intitola "Andare oltre – affondare le radici in profondità, per crescere in altezza" e prevede incontri a Vignola, Savignano e Castelnuovo Rangone. Si comincia mercoledì 7 giugno alle 21 in piazza dei Contrari a Vignola, dove è in programma l’incontro pubblico sul tema "La democrazia da tutelare: promuovere l’etica pubblica per garantire i diritti delle persone e dell’ambiente" con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, che dialogherà con alcuni cittadini delle Terre di Castelli. Dopo il grande impatto emotivo e di presenze per la teca con i resti della QuartoSavona15, l’auto della scorta del giudice Falcone che venne posizionata in centro a Vignola il 21 marzo scorso, l’evento di mercoledì propone una riflessione di estrema attualità. La serata è a ingresso libero, senza prenotazione. La sera di lunedì 3 luglio, invece, in via Roma a Castelnuovo Rangone, andrà in scena lo spettacolo "La classe dei banchi vuoti" a cura della Compagnia Teatri d’Imbarco, tratto dall’omonimo libro di Don Luigi Ciotti e Sonia Maria Luce Possentini (Edizioni Gruppo Abele). A seguire, è prevista la testimonianza di Margherita Asta, che perse la madre e i due fratellini nella strage di mafia avvenuta a Pizzolungo (Trapani) il 2 aprile 1985. La sera di venerdì 7 luglio, al parco del Centro polivalente Tazio Nuvolari di Savignano è invece previsto un evento sul tema: "E’ Possibile: la scelta generatrice del cambiamento". Interverranno Don Giorgio De Checchi (Libera), Barbara Puccello (Libera), Vincenza Rando (Senatrice già vicepresidente di Libera), con testimonianze di donne e giovani che hanno voltato pagina.

m.ped.