Iniziative natalizie in paese: Mercatino Buono e spettacoli per bambini

Tante iniziative natalizie in programma oggi in paese. Per le vie del centro sarà infatti protagonista "Il Mercatino Buono".

Alle 10.30 in biblioteca "Natale nel bosco", lettura animata e laboratorio per bambini da 3 a 6 anni, con letture animate che daranno vita a racconti di avventure e fantasie.

Alle 11.30, in Corso Umberto, concerto della Corale Schola Cantorum.

Alle 14,30, ancora in Corso Umberto, truccabimbi e letterine a Babbo Natale a cura delle Botteghe di Messer Filippo.

Poi di nuovo musica alle 14.45 con la Corale Schola Cantorum di Bazzano.

Alle 15 visite guidate in Rocca (2 turni da 45 min. Accesso libero fino ad un massimo di 12 persone per turno) e alle 16 ancora un momento per i più piccoli allo Spazio Eventi L. Famigli con la rassegna "Figuriamoci" e lo spettacolo "Le sette luci di Natale", un viaggio nel mondo dei ricordi natalizi, di e con Matteo Curatella.