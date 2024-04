Innovazione e sviluppo, ecco le borse di studio

Si è svolto ieri, presso il padiglione nel parco di Villa Casino Vicini a Spezzano, la sedicesima edizione del Premio "Prof. Cirillo Mussini" con il quale il Gruppo Concorde, uno dei player di riferimento del settore ceramico, ricorda la figura del suo fondatore, scomparso nel 2007, con l’assegnazione di borse di studio a studenti universitari che si sono distinti nel loro percorso accademico e autori di tesi di laurea su argomenti relativi alle caratteristiche delle superifici ceramiche. "Ciò testimonia la fiducia nei giovani e nella loro valorizzazione che il Gruppo Concorde e il prof. Cirillo Mussini, ha sempre dimostrato, una figura carismatica che ha basato il suo fare impresa sui valori scientifici ed umanistici propri della sua professione di medico – ha spiegato Federico Curioni, consigliere Gruppo Concorde S.p.A –. Nel Gruppo Concorde la ricerca scientifica, su cui si basa l’innovazione di processo e di prodotto, sia un pilastro fondamentale per mantenere la competitività dell’industria e anche per questo cercheremo di stringere sempre di più i rapporti con l’Università". La cerimonia è iniziata con il saluto di Claudia Mussini, in sostituzione del presidente del Gruppo Concorde S.p.A. Luca Mussini, a seguire l’intervento della professoressa Cristina Siligardi, direttrice del Master Universitario Impresa e Tecnologia Ceramica, che ha fatto da prologo alla presentazione degli elaborati dei giovani. A seguire l’intervento di Enrica Gibellini, responsabile Area Education e Formazione di Confindustria Ceramica, ha illustrato le attività formative promosse dall’associazione e rivolte alle scuole del territorio. I premiati per questa edizione 2024 sono stati il dott. Marco Gozzi, il laureando Mattia Montanari e il laureando Leonardo Donatelli.

l.c.