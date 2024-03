Interventi di riasfaltatura a Modena, chiusure e deviazioni su via Vignolese e via Jacopo da Porto sud

Da martedì via Vignolese sarà interessata da lavori di riasfaltatura nel tratto dalla rotatoria del ’Grappolo d’Uva’ in direzione Vignola, realizzati nell’ambito di un pacchetto di interventi di manutenzione stradale del Comune. Per consentire i lavori dalle 9 alle 17, sarà chiuso il braccio della rotatoria verso Vignola; il percorso alternativo consigliato è strada Nuova Estense, via Emilia est, via Scartazza e via Vignolese. Nei giorni successivi le attività proseguiranno richiedendo parziali restringimenti ed eventuali temporanei sensi unici alternati. Asfaltatura anche in via Jacopo da Porto sud a Baggiovara, nel tratto tra via Benzi e via Guareschi. Per consentire le attività, la circolazione sulla via sarà regolata a senso unico alternato: il limite massimo di velocità sarà consentito a 30 chilometri orari.