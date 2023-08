Irrompe a Pavullo per smascherare un tradimento: spaventa due sconosciuti

Si è avvicinato all’auto gridando e ha aperto all’improvviso la portiera, continuando ad inveire contro gli occupanti. Quando si è reso conto di aver sbagliato persona ha cercato di dileguarsi ma sul posto sono arrivati i carabinieri, al fine di verificare l’episodio. E’ accaduto domenica sera a Montecuccolo. A quanto pare una giovane coppia si era appartata in auto nella bellissima ‘cornice’ dell’Appennino. In tarda serata, però, ha udito delle grida e ha sentito aprire all’improvviso lo sportello dell’auto, trovandosi dinanzi ad uno sconosciuto che si mostrava inspiegabilmente su tutte le furie. Pare che il ‘soggetto’ abbia anche cercato di trascinare fuori la ragazza, ovviamente sotto choc per quanto stava capitando. Quando i tre – la coppia e il giovane – si sono guardati negli occhi, però, gli animi si sono placati. I due ragazzi, spaventati, hanno subito chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto. I militari hanno sentito tutti i presenti, al fine di ricostruire l’accaduto ma pare che tutto sia legato ad un grande equivoco. Il responsabile dell’aggressione verbale temeva che quella ‘appartata’ con il ragazzo fosse la sua fidanzata e voleva smascherare il presunto tradimento.

Dopo averla vista in faccia, però, si sarebbe reso conto di aver commesso un grande errore.