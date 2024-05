Itinerari, torna il Festival del tempo lento

CASTELVETRO

Da venerdì a domenica prossimi, al castello di Levizzano Rangone, ritorna l’appuntamento "Tempo Lento, festival di cammini itinerari e mondi", quest’anno in versione primaverile, dopo quella autunnale del 2023. Nato da un’idea di Alessandra Anderlini e della vicesindaca Giorgia Mezzacqui. L’evento culturale, giunto alla sua quarta edizione, sarà ancora dedicato alla letteratura di cammino e di viaggio e al trekking lungo i sentieri del territorio, coniugando momenti di cammino ad appuntamenti letterari, musicali e teatrali. L’edizione 2024 di Tempo Lento, nello specifico, sarà dedicata al legame tra cammini e storia. Spazio quindi alle conferenze e alle escursioni alla scoperta dell’antica via Romea Nonantolana, della Linea Gotica e della Resistenza sulle colline modenesi, ma anche alla riscoperta dell’epopea del ballo liscio e delle balere. Il programma di proposte di questa edizione vedrà il suo apice nel monologo teatrale "Le nozze di Antigone" di Ascanio Celestini, in programma domenica alle 17,30 nella corte del castello. Si tratta di una personale riscrittura della tragica eroina, firmata dallo stesso Celestini.

Collocata tra epoca fascista e secondo dopoguerra, Antigone è restituita in un’oscillazione tra ricordo e presente, mito e storia, realtà e immaginazione. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Tra le altre iniziative, non mancheranno lezioni di yoga (sabato alle 9 e domenica, per i bambini, alle 11), musica (sabato alle 18 si esibiranno i Route 66) e balli, con lisci, polche e mazurche (dalle 22,15 di sabato nelle sale interne del castello). Ci saranno anche gli scrittori gli Ermanno Cavazzoni e Ugo Cornia (domenica alle 16). Un grande spazio, ovviamente, sarà riservato anche ai cammini, con la Camminata musicale (ritrovo venerdì alle 18 in piazza Roma a Castelvetro), "I cammini che raccontano la storia" (ritrovo sabato alle 16,30 alla corte del castello di Levizzano) e l’escursione sulla via Romea Nonantolana (ritrovo domenica alle 9,45 all’ex cimitero napoleonico di Levizzano). Infine, saranno presenti al festival anche produttori del territorio con Lambrusco Grasparossa e cibi biologici.

m.ped.