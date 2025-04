Jacopo Massari punta alla Challenge Cup: "Vogliamo entrare in Europa"

È Jacopo Massari a fare le carte alla sfida con Cisterna, partendo prima di tutto dall’obiettivo Challenge Cup: "Dopo essere usciti dai play off scudetto abbiamo l’obiettivo importante di entrare in Europa. Siamo a metà del cammino, ma ci teniamo tantissimo a concludere tagliando un traguardo a braccia alzate. Cisterna? Il loro gioco ci ha dato fastidio durante l’anno, ma adesso è un altro momento della stagione e dobbiamo sfruttare bene il fatto di giocare in casa, soprattutto lato battuta, cercare di mettere loro pressione".

Massari parla anche delle semifinali scudetto: "Da fuori si fa i giornalisti, è quasi più facile. Abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo incontrato Perugia in un loro momento molto buono, ma posso dire che il livello mi sembra si sia alzato. Trento ad esempio è stata brava a girare la partita con Piacenza. Forse in semifinale avremmo potuto dire la nostra, ma non ci siamo qualificati e di questo va preso atto, non siamo stati abbastanza bravi da garantirci quell’occasione in più".

Lato Cisterna è l’ex Darniele Mazzone a suonare la carica: "Sono personalmente molto motivato a dare il massimo in queste ultime partite della stagione – racconta il centrale – non tanto per una soddisfazione personale, quanto per contribuire al meglio possibile alla squadra. In questi Play Off 5° Posto, stanno trovando spazio diversi compagni che durante la Regular Season hanno avuto meno occasioni di giocare, ed è uno stimolo importante fare il massimo per poterli aiutare a esprimersi nelle condizioni migliori. La squadra ha bisogno del contributo di tutti, soprattutto ora che le fatiche della stagione iniziano a farsi sentire. Affronteremo una Valsa Group Modena molto insidiosa, soprattutto al servizio: sarà fondamentale tenere bene in ricezione, proprio come siamo riusciti a fare in campionato, quando grazie alla solidità in seconda linea abbiamo vinto entrambe le sfide. In questa fase della stagione tutte le squadre effettuano molte rotazioni, il che introduce tante variabili anche nella preparazione del match. Ma noi siamo pronti a dare tutto, con l’obiettivo di fare bene e andare avanti in questi Play Off".

a. t.