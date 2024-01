La casa del benessere muove i primi passi: sorgerà in via Gandhi

L’amministrazione comunale di Camposanto vuole imprimere una accelerazione sulla via della realizzazione della Casa del Benessere. Nella giornata di venerdì presso la sala consiliare del municipio, presieduto dalla sindaca Monja Zaniboni, si è tenuto un importante incontro propedeutico alla sollecitazione del consenso e alla condivisione della idea della giunta, impegnata a portare a termine questo traguardo. Erano presenti AVIS, medici di base, direzione sanitaria della Azienda Usl del Distretto sanitario di Mirandola, rappresentanti dell’amministrazione comunale, progettisti e tecnici. La volontà è di avviare quanto più celermente possibile il percorso per la creazione della Casa del Benessere, che si è individuato nascerà in via Gandhi, accanto alle microresidenze anziani. Il progetto prevede che in questa struttura trovino collocazione una nuova sede per l’Avis, ambulatori per i medici di medicina generale, con la possibilità di mantenere integrato il punto infermieristico di comunità. L’obiettivo è realizzare una struttura completa, integrando tutti i servizi e le attività dedicati alla promozione del benessere nella comunità.

Alberto Greco