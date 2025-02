La Cdr vince il big match e ora ‘vede’ l’Eccellenza

CAMPAGNOLA 0 CDR MUTINA 2

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi (74’ Mora), Vezzani (64’ Jocic), Camara, Parisi, Previato, Barilli, Carlucci (80’ Cconsiglio), Rivi, Montanari. A disp. Toumia, Cortese, Fontanesi, Vetere, Chakir. All. Manfredini.

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (88’ Gollini), Caselli, Corbelli (75’ Teggi), Hoxha (68’ Ligabue), Panzanato (90’ Sejdiraj). A disp. Schena, Vignocchi, Guerrero, Cavani, Veneri. All. Paganelli.

Arbitro: Duci di Reggio

Reti: 16’ Corbelli, 73’ Caselli

Note: espulso al 65’ Muratori per doppia ammonizione, ammoniti Muratori e Carlucci

Può davvero essere il colpo da Eccellenza quello che mercoledì sera la Cdr Mutina ha piazzato a Nonantola battendo 2-0 il Campagnola nel recupero. Una gara dominata dagli "orange" che ora a 9 gare dalla fine sono a +10 sul Castellarano e +13 sullo stesso Campagnola. Dopo tre occasioni per Corbelli (nella foto), Ricaldone e Hoxha, la gara si sblocca al 16’: Turci dalla bandierina e Corbelli devia in rete. Al 27’ annullato il 2-0 di Panzanato per offside, al 28’ Vlas dice di no a Corbelli, al 36’ Hoxha manda a lato. Nella ripresa ci prova due volte Parisi, ma il miracolo lo fa Vlas al 69’ su Panzanato in area piccola. Poi al 65’ Cdr in dieci per il secondo giallo (con scambio di persona?) a Muratori, ma al 73’ Caselli approfitta di un’indecisione difensiva e chiude i conti, poi la traversa di Previato non cambia il 2-0.

VARIE. Ufficiale mister Marouane Sirajeddine al Pavullo. Negli altri recuperi (Prima "D") Lama-Valsa 3-1, (Seconda "F") Villadoro-Saliceta 0-1, Seconda "G") Sermide-Sanmarttinese 2-1, (Terza "A") A. Solignano-Bortolotti 3-2. Le gare rinviate domenica scorsa (4^ rit.) si giocano il 5/3 per la Seconda e il 12/3 per la Terza.